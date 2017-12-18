Голова ВР розповів, чим займеться Рада на останньому пленарному тижні 2018 року

"Щодо порядку денного - у вівторок пропонується розглянути два соціальних питання, які стосуються соціального захисту людей з інвалідністю та закон про реабілітацію інвалідів. Ключовий блок на вівторок - блок питань паливно-енергетичного комплексу. У середу традиційно ратифікація угод. У четвер пропонується розглянути блок питань транспорту та національної безпеки і оборони. Крім того, є питання інших комітетів, зокрема це статут Національної поліції України. Крім того, потрібно розглянути питання приватізації", - розповів спікер.

Нагадаємо, раніше парламент проголосував за підвищення заробітної плати народним депутатам України.