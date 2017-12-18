Голова ВР розповів, чим займеться Рада на останньому пленарному тижні 2018 року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На поточному пленарному тижні Верховна Рада розгляне питання соціального захисту, паливно-енергетичного комплексу. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Щодо порядку денного - у вівторок пропонується розглянути два соціальних питання, які стосуються соціального захисту людей з інвалідністю та закон про реабілітацію інвалідів. Ключовий блок на вівторок - блок питань паливно-енергетичного комплексу. У середу традиційно ратифікація угод. У четвер пропонується розглянути блок питань транспорту та національної безпеки і оборони. Крім того, є питання інших комітетів, зокрема це статут Національної поліції України. Крім того, потрібно розглянути питання приватізації", - розповів спікер.

Нагадаємо, раніше парламент проголосував за підвищення заробітної плати народним депутатам України.

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