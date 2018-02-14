Парубий поддержал идею о введении Дня украинской государственности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддержал предложение президентов Украины о введении Дня украинской государственности. Об этом он сказал во время встречи с Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Как отмечается, президенты выступили с инициативой учреждения Дня Украинского Государства и передали А.Парубию соответствующее обращение.
"Идея трех Президентов Украины - Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко - законодательно установить День Украинской Государственности - чрезвычайно актуальна и заслуживает поддержки Верховной Рады Украины. Считаю, что после общенационального обсуждения, профессиональных дискуссий, мы примем соответствующее обоснованное решение. Украинский парламент был и остается форпостом украинства, поэтому все инициативы, направленные на восстановление нашей исторической памяти, утверждению украинского языка, развитию украинской культуры, укреплению нашей независимости и государственности, будут нами поддержаны", - сказал А.Парубий.
Напомним, в Киеве хотят в день рождения Бандеры и Шухевича поднимать флаг ОУН.