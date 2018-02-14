Парубій підтримав ідею про запровадження Дня української державності
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підтримав пропозицію президентів України щодо запровадження Дня української державності. Про це він сказав під час зустріч з Леонідом Кравчуком та Віктором Ющенком, передає УНН з посиланням на прес-службу Верховної Ради.
Як зазначається, президенти виступили з ініціативою запровадження Дня Української Державності та передали А.Парубію відповідне звернення.
“Ідея трьох Президентів України — Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка — законодавчо встановити День Української Державності — надзвичайно актуальна і заслуговує на підтримку Верховної Ради України. Вважаю, що після загальнонаціонального обговорення, фахових дискусій, ми приймемо відповідне обґрунтоване рішення. Український парламент був і залишається форпостом українства, тому усі ініціативи, спрямовані на відновлення нашої історичної пам’яті, утвердження української мови, розвитку української культури, зміцнення нашої Незалежності і Державності, будуть нами підтримані”, - сказав А.Парубій.
Нагадаємо, у Києві хочуть на день народження Бандери та Шухевича піднімати прапор ОУН.