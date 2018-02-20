Парубий подписал закон об обществах с ограниченной ответственностью
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об обществах с дополнительной и ограниченной ответственностью, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.
По информации пресс-службы, закон позволит улучшить бизнес-климат, способствовать привлечению иностранных инвестиций и заложит предпосылки для создания новых и развития существующих предприятий.
Напомним, 6 февраля Верховная Рада приняла закон о обществах с ограниченной ответственностью.
Документ определяет порядок создания, деятельности, прекращения обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью. Необходимость его принятия связана с тем, что общества с ограниченной ответственностью являются одной из распространенных форм ведения бизнеса среди других организационно-правовых форм юридических лиц.