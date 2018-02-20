Парубій підписав закон про товариства з обмеженою відповідальністю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби парламенту.
За інформацією прес-служби, закон дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств.
Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада ухвалила закон про товариства з обмеженою відповідальністю.
Документ визначає порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. Необхідність його прийняття пов’язана з тим, що товариства з обмеженою відповідальністю є однією з поширеніших форм ведення бізнесу серед інших організаційно-правових форм юридичних осіб.