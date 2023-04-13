Партнеры должны сосредоточиться на контроле за соблюдением санкций против рф - министр финансов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Партнеры Украины должны сосредоточиться на контроле за соблюдением санкций против россии, а также применить их против стран, которые помогают стране-агрессору их обходить. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления на встрече финансового блока G7 в США, сообщает УНН со ссылкой на сайт Минфина.
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"США и ЕС должны послать мощный сигнал странам, компаниям и лицам, которые реэкспортировали запрещенные товары и предметы в россию", - сказал министр.
Говоря о восстановлении Украины, он отметил, что россия "должна заплатить за нанесенный ущерб": "Нам нужно ускорить процедуры по использованию замороженных активов рф для нужд Украины. Ведь ООН уже официально признала, что россия должна "нести юридическую ответственность за все свои противоправные действия, включая возмещение ущерба".
Детали
В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты, Марченко выступил на встрече финансового блока G7, в которой приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии. Во время мероприятия они обсудили текущее состояние экономики Украины, необеспеченные бюджетные потребности, приоритетные направления быстрого восстановления Украины в 2023 году и усиление санкционного давления на россию.
В частности, сообщается, что министры финансов ряда стран, лидеры ЕС, МВФ и Всемирного банка отметили "высокую адаптацию экономики" к условиям военного времени, а также подчеркнули важность сохранения финансовой стабильности.
Во время своего выступления Марченко поблагодарил международных партнеров за помощь стране и рассказал о текущем состоянии бюджетной системы, потребностях на восстановление и необходимости активизации сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорами.
"В этом году мы имеем предсказуемость и регулярность в финансировании госбюджета, в том числе благодаря эффективной налоговой политике и увеличению собственных поступлений в госбюджет. Наличие программы расширенного финансирования МВФ обеспечило нам большую уверенность относительно поступления внешнего финансирования до конца года, и позволило сфокусироваться на восстановлении и восстановлении Украины", - отметил украинский министр.
Напомним
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Третьем круглом столе на уровне министров поддержки Украины во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка отметила "чрезвычайно хорошую" работу Украины во время войны.