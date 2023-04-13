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Партнери повинні зосередитись на контролі за дотриманням санкцій проти рф - міністр фінансів України

Партнери повинні зосередитись на контролі за дотриманням санкцій проти рф - міністр фінансів України

Київ • УНН

 • 680324 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Партнери України повинні зосередитись на контролі за дотриманням санкцій проти росії, а також застосувати їх проти країн, які допомагають країні-агресору їх обходити. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на зустрічі фінансового блоку G7 у США, повідомляє УНН з посиланням на сайт Мінфіну.

Цитата

"США та ЄС повинні надіслати потужний сигнал країнам, компаніям та особам, які реекспортували заборонені товари та предмети до росії", - сказав міністр.

Говорячи про відновлення України, він зауважив, що росія "має заплатити за завдані збитки": "Нам потрібно пришвидшити процедури по використанню заморожених активів рф для потреб України. Адже ООН вже офіційно визнала, що росія повинна "нести юридичну відповідальність за всі свої протиправні дії, включаючи відшкодування шкоди".

Деталі

У рамках робочого візиту до Сполучених Штатів, Марченко виступив на зустрічі фінансового блоку G7, у якій взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку та Європейської комісії. Під час заходу вони обговорили поточний стан економіки України, незабезпечені бюджетні потреби, пріоритетні напрями швидкого відновлення України у 2023 році та посилення санкційного тиску на росію.

Зокрема, повідомляється, що міністри фінансів низки країн, лідери ЄС, МВФ та Світового банку відзначили "високу адаптацію економіки" до умов воєнного часу, а також наголосили на важливості збереження фінансової стабільності.

Під час свого виступу Марченко подякував міжнародним партнерам за допомогу країні та розповів про поточний стан бюджетної системи, потреби на відновлення та необхідність активізації співпраці з міжнародними фінансовими організаціями й іншими донорами.

"Цього року ми маємо передбачуваність та регулярність у фінансуванні держбюджету, в тому числі завдяки ефективній податковій політиці та збільшенню власних надходжень до держбюджету. Наявність програми розширеного фінансування МВФ забезпечила нам більшу впевненість щодо надходження зовнішнього фінансування до кінця року, та дозволила сфокусуватись на відновленні та відбудові України", - зазначив український міністр.

Нагадаємо

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на Третьому круглому столі на рівні міністрів підтримки України під час Весняних зборів МВФ та Світового банку відзначила "надзвичайну хорошу" роботу України під час війни.

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