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Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани
Партизаны движения "Атеш" провели разведку в воинской части росгвардии в астрахани, выявив должностных лиц и собрав информацию о местонахождении личного состава и техники.
Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности
Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, укрепляющее их партнерство в сфере безопасности.
В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников
212 тел погибших украинских защитников были возвращены в Украину из разных прифронтовых районов и временно оккупированных территорий.
Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб
За минувшие сутки силы обороны Украины нанесли удары по 21 месту сосредоточения живой силы противника, одной системе ПВО и двум артиллерийским системам противника.
С 1 июня тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно проверяться на холеру
С 1 июня в тяжелых или сложных случаях острых кишечных инфекций в Украине будут дополнительно проводиться лабораторные исследования на холеру, чтобы предотвратить распространение заболевания в благоприятный для возбудителя сезон.
В Святошинском районе столицы сквер назвали в честь Героев ОУН
В Святошинском районе Киева зеленая зона на пересечении улиц Академика Палладина и Берестейского получила название Героев ОУН.
У Зеленского после сообщений о смягчении США политики по ударам по целям в рф поздравили шаг Вашингтона
В офисе Президента Владимира Зеленского, после сообщений об ослаблении администрацией Джо Байдена давней политики, запрещающей Украине использовать американское оружие против целей в России, приветствовали такой шаг США.
В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"
В Пентагоне заявили, что оказанная США помощь Украине должна использоваться только на украинской территории. В США не поощряют нападение или возможность нападения на территорию россии.
В Украине циркулирует около 30-35 субвариантов "Омикрон" - Минздрав
По словам заместителя министра и главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, сейчас в Украине циркулирует около 30-35 подтипов штамма коронавируса "Омикрон".
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца
Дочь Брэда Питта Шило официально попросила исключить "Питт" из своей фамилии на 18-й день рождения, что указывает на сложные отношения с отцом после развода родителей.