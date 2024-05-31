Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

В российской астрахани партизаны движения "Атеш" провели разведку воинской части. Речь идет о в / ч 6688 (375 отдельный батальон оперативного назначения росгвардии, который входит в состав Южного военного округа). Об этом сообщает телеграм-канал "Атеш", передает УНН.

Наши агенты продолжают следить за воинскими частями на территории рф - отмечается в сообщении.

Партизаны идентифицировали некоторых чиновников из этой в / ч и зафиксировали их личные автомобили. Также было установлено количество людей, задействованных в дежурной службе, и расположение служебной техники на территории.

Мы повсюду, и оккупантам не стоит расслабляться ни на минуту, где бы они ни находились - говорят в "Атеш".

Напомним

За нарушение законов и обычаев войны будут судить офицера росгвардии, который пытал около 100 гражданских лиц и военнопленных, держа их в морозильных камерах в аэропорту Гостомеля во время оккупации в марте 2022 года.

Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"