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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 08:56  •  8420 просмотра

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Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМС Роосии "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города.

Украинские партизаны во временно оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМФ рф "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Агенты нашего движения разведали стрелковую бухту в Севастополе и обнаружили размещение противолодочного корабля ВМФ рф МПК-49" Александровец " и различных катеров, охраняющих побережье Севастополя,

- говорится в сообщении.

детали

Также зафиксирована усиленная активность российских военных. На причале постоянно загружаются и разгружаются военные грузовики.

Координаты: 44.3617, 33.2808.

Они не учатся на своих ошибках и продолжают находиться на украинских территориях, за что будут наказаны. Вся подробная информация уже передана в надежные руки,

- заметили партизаны.

Напомним

Украинские партизаны в оккупированной Евпатории обнаружили российские военные грузовики, которые разгружали эшелоны со строительными материалами для возведения фортификационных сооружений на западном побережье Крыма.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
yevpatoriyaЕвпатория
krymКрым
sevastopolСевастополь
polshaПольша
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