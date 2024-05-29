Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

28 мая российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере 3 мирных жителей, еще несколько получили ранения, в том числе 4-летний мальчик, а также был нанесен значительный ущерб жилым домам, инфраструктуре и гражданским объектам.