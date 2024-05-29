Партизани у Севастополі виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"
Київ • УНН
Українські партизани в окупованому Севастополі виявили протичовновий корабель ВМС роосії" олександрівець " і різні катери, що охороняють узбережжя міста.
Українські партизани у тимчасово окупованому Севастополі виявили протичовновий корабель ВМФ рф "олександрівець" та різні катери, які охороняють узбережжя міста. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
Агенти нашого руху розвідали Стрілецьку бухту в Севастополі та виявили розміщення протичовнового корабля ВМФ рф МПК-49 "олександрівець" та різних катерів, які охороняють узбережжя Севастополя,
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Також зафіксовано посилену активність російських військових. На причалі постійно завантажуються та розвантажуються військові вантажівки.
Координати: 44.3617, 33.2808.
Вони не вчаться на своїх помилках і продовжують перебувати на українських територіях, за що будуть покарані. Уся детальна інформація вже передана в надійні руки,
Нагадаємо
Українські партизани в окупованій Євпаторії виявили російські військові вантажівки, які розвантажували ешелони з будівельними матеріалами для зведення фортифікаційних споруд на західному узбережжі Криму.