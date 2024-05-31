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Партизани розвідали важливі дані про військову частину росгвардії в Астрахані

Київ • УНН

 • 20680 перегляди

Партизани руху "Атеш" провели розвідку у військовій частині росгвардіі в астрахані, виявивши посадових осіб та зібравши інформацію про місцезнаходження особового складу і техніки.

У російській Астрахані партизани руху "Атеш" провели розвідку військової частини. Йдеться про в/ч 6688 (375 окремий батальйон оперативного призначення росгвардії, який входить до складу південного військового округу). Про це повідомляє телеграм-канал "Атеш", передає УНН.

Наші агенти продовжують стежити за військовими частинами на території рф

- зазначається в повідомленні.

Партизани ідентифікували деяких посадовців з цієї в/ч та зафіксували їхні особисті автомобілі. Також було встановлено кількість людей, задіяних у черговій службі, і розташування службової техніки на території.

Ми всюди, і окупантам не варто розслаблятися ні на хвилину, де б вони не перебували

- кажуть в «Атеш».

Нагадаємо

За порушення законів та звичаїв війни судитимуть офіцера росгвардії, який катував близько 100 цивільних осіб та військовополонених, тримаючи їх у морозильних камерах в аеропорту Гостомеля під час окупації у березні 2022 року.

Партизани у Севастополі виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"29.05.24, 11:56 • 34681 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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