Партизани розвідали важливі дані про військову частину росгвардії в Астрахані
Київ • УНН
Партизани руху "Атеш" провели розвідку у військовій частині росгвардіі в астрахані, виявивши посадових осіб та зібравши інформацію про місцезнаходження особового складу і техніки.
У російській Астрахані партизани руху "Атеш" провели розвідку військової частини. Йдеться про в/ч 6688 (375 окремий батальйон оперативного призначення росгвардії, який входить до складу південного військового округу). Про це повідомляє телеграм-канал "Атеш", передає УНН.
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Партизани ідентифікували деяких посадовців з цієї в/ч та зафіксували їхні особисті автомобілі. Також було встановлено кількість людей, задіяних у черговій службі, і розташування службової техніки на території.
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