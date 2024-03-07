Партизан АТЭШ взорвал железнодорожный релейный шкаф в рф
Киев • УНН
Агент АТЭШ взорвал релейный шкаф возле железнодорожной станции в московской области, имея целью вывести из строя линии снабжения российской армии.
Агент партизанского движения "АТЕШ" выполнил диверсионную операцию в московской области, уничтожив релейный шкаф возле ж/д станции.
Об этом сообщает АТЕШ, передает УНН.
Детали
Участники военного партизанского движения "АТЕШ" выполнили диверсионную операцию на территории рф.
Агент партизанского движения совершил диверсию, которая привела к уничтожению релейного шкафа возле ж/д станции "головково" в солнечногорском районе московской области.
По информации, эта диверсионная операция была направлена на повреждение инфраструктуры, которая используется войсками оккупантов.
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