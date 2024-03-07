Партизан АТЭШ взорвал железнодорожный релейный шкаф в рф

Медики Газы предупреждают об угрозе голода: уже умерло по меньшей мере 20 человек

Медицинские работники в Газе предупреждают о серьезной угрозе голода и смертей из-за недоедания среди наиболее уязвимых слоев населения, включая младенцев и детей, вызванной жесткими ограничениями Израиля на поставки продуктов питания, топлива, воды и медикаментов.