Партизан АТЕШ підірвав залізничну релейну шафу в рф
Київ • УНН
Агент АТЕШ підірвав релейну шафу біля залізничної станції в московській області, маючи на меті вивести з ладу лінії постачання російської армії.
Агент партизанського руху "АТЕШ" виконав диверсійну операцію в московській області, знищивши релейну шафу біля ж/д станції.
Про це повідомляє АТЕШ, передає УНН.
Деталі
Учасники військового партизанського руху "АТЕШ" виконали диверсійну операцію на території рф.
Агент партизанського руху здійснив диверсію, яка призвела до знищення релейної шафи біля ж/д станції "головково" в сонячногірському районі московської області.
За інформацією, ця диверсійна операція була спрямована на пошкодження інфраструктури, яка використовується військами окупантів.
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