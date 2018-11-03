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Партия, близкая к чешскому президенту, спонсировалась через адвоката Путина

Партия, близкая к чешскому президенту, спонсировалась через адвоката Путина

Киев  •  УНН

 • 9131 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Партию прав граждан (SPO), которая ранее называлась Партия прав граждан — земановцы, спонсировали фирмы, связанные с адвокатом, близким к президенту России Владимиру Путину, передает УНН со ссылкой на Radio Praha.

Согласно анализу, проведенному Mf Dnes, чешские сотрудники этих фирм перевели в дар SPO не менее 13 млн крон (более 500 тысяч евро), что составило более половины всех сумм, полученных партией от спонсоров.

Председатель партии SPO Любомир Нечас на вопрос Mf Dnes ответил, что речь идет о случайном совпадении, а не о координированной передаче денег. Издание называет спонсором компанию Norwalk Holding, зарегистрированную в Лихтенштейне, представителем которой является швейцарский адвокат Фабио Делко. Лихтенштейнская фирма — совладелец чешской компании Stegenato, вторым собственником которой выступает бизнесмен Михал Пехан, получающий заказы от администрации чешского президента.

Вторым источником спонсирования, по данным Mf Dnes, выступает швейцарская компания Warren Partners Ventures, которой также управляет Делко. Эта фирма управляет компанией Adamovské strojírny, которая, в свою очередь, владеет фирмами Adast и Benepro.

Ранее британское издание The Guardian выяснило, что Фабио Делко оказывал содействие в учреждении нескольких компаний друга Путина — виолончелиста Сергея Ролдугина. В фирмы, открытые для Ролдугина швейцарской адвокатской конторой, стекались сотни миллионов долларов.

Как сообщал УНН, Помпео заявил, что Россия ослабляет защищенность США.

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