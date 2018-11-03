Помпео заявив, що Росія послаблює захищеність США

Помпео було поставлено питання про те, як він може охарактеризувати відносини Вашингтона з російським керівництвом. “Це було серйозною проблемою, але президент (США Дональд) Трамп ясно дав зрозуміти, що він дуже хоче, щоб відносини з росіянами були хорошими. Нам потрібно, щоб вони зробили кілька речей, змінивши свою поведінку”, — відповів він.

“Вони (росіяни) створюють проблеми, труднощі, послаблюють захищеність Америки, — додав держсекретар США. — Нам потрібно, щоб вони повернулися до виконання своїх зобов’язань в рамках договорів про ракети, угод, які вони також підписали”. Глава зовнішньополітичного відомства США не пояснив, які саме договори він має на увазі.

Помпео додав, що США слід “підтримувати діалог” з Росією. Він нагадав, що саме таким принципом керувався, коли був директором ЦРУ. “Якщо ми зможемо підтримувати з ними діалог, і через це вони змінять свою поведінку таким чином, щоб вона не наражала на ризик американців, то це надзвичайно добре”, — сказав держсекретар США. Він констатував, що рекомендував Трампу і його помічникам діяти таким чином.

Як повідомляв УНН, Пентагону дано “зелене світло” для кібератаки на РФ у разі втручання у вибори.