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Помпео заявил, что Россия ослабляет защищенность США

Помпео заявил, что Россия ослабляет защищенность США

Киев  •  УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что Россия всячески ослабляет защищенность Соединенных Штатов. Такое мнение он выразил в интервью телеведущему Шону Хеннити, стенограмму беседы с которым распространило в пятницу американское внешнеполитическое ведомство, сообщает УНН.

Помпео был задан вопрос о том, как он может охарактеризовать отношения Вашингтона с российским руководством. “Это было серьезной проблемой, но президент (США Дональд) Трамп ясно дал понять, что он очень хочет, чтобы отношения с россиянами были хорошими. Нам нужно, чтобы они сделали несколько вещей, изменив свое поведение”, — ответил он.

“Они (россияне) создают проблемы, трудности, ослабляют защищенность Америки, — добавил госсекретарь США. — Нам нужно, чтобы они вернулись к выполнению своих обязательств в рамках договоров о ракетах, соглашений, которые они также подписали”. Глава внешнеполитического ведомства США не пояснил, какие именно договоры он имеет в виду.

Помпео добавил, что США следует “поддерживать диалог” с Россией. Он напомнил, что именно таким принципом руководствовался, когда был директором ЦРУ. “Если мы сможем поддерживать с ними диалог, и из-за этого они изменят свое поведение таким образом, чтобы оно не подвергало риску американцев, то это чрезвычайно хорошо”, — сказал госсекретарь США. Он констатировал, что рекомендовал Трампу и его помощникам действовать таким образом.

Как сообщал УНН, Пентагону дан “зеленый свет” для кибератаки на РФ в случае вмешательства в выборы.

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