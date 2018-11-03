Партія, близька до чеського президента, спонсорувалася через адвоката Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Партію прав громадян (SPO), яка раніше називалася Партія прав громадян - земановці, спонсорували фірми, пов'язані з адвокатом, близьким до президента Росії Володимира Путіна, інформує УНН з посиланням на Radio Praha.
Згідно з аналізом, проведеним Mf Dnes, чеські співробітники цих фірм перевели в дарунок SPO не менше 13 млн крон (більше 500 тисяч євро), що склало більше половини всіх сум, отриманих партією від спонсорів.
Голова партії SPO Любомир Нечас на питання Mf Dnes відповів, що мова йде про випадковий збіг, а не про координовану передачу грошей. Видання називає спонсором компанію Norwalk Holding, зареєстровану в Ліхтенштейні, представником якої є швейцарський адвокат Фабіо Делко. Ліхтенштейнська фірма — співвласник чеської компанії Stegenato, другим власником якої виступає бізнесмен Міхал Пехан, який отримує замовлення від адміністрації чеського президента.
Другим джерелом спонсорування, за даними Mf Dnes, виступає швейцарська компанія Warren Partners Ventures, якій також управляє Делко. Ця фірма управляє компанією Adamovské strojírny, яка, в свою чергу, володіє фірмами Adast і Benepro.
Раніше британське видання The Guardian з’ясувало, що Фабіо Делко сприяв в заснуванню декількох компаній друга Путіна — віолончеліста Сергія Ролдугіна. У фірми, відкриті для Ролдугіна швейцарської адвокатською конторою, стікалися сотні мільйонів доларів.
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