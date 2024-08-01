19-летний парень подозревается в том, что на почве ревности нанес смертельные удары ножом своему ровеснику в общежитии в Умани Черкасской области, в суд направлено ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера, сообщили в Черкасской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

«В суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя города Запорожья по фактам причинения умышленного тяжкого телесного повреждения и убийства (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 УКУ)», - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, «19-летний злоумышленник, находясь в помещении студенческого общежития одного из вузов города Умань, на почве ревности спровоцировал со своим ровесником-студентом конфликт, во время которого нанес множественные удары ножом в разные части тела». От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия до приезда врачей.

Однокурсник погибшего при попытке остановить противоправные действия злоумышленника, также получил два удара ножом в живот и грудную клетку, что повлекло тяжкие телесные повреждения.

«Нападающий задержан правоохранителями после совершения преступления и судом применена к нему мера пресечения в виде содержания под стражей, которая в дальнейшем на основании заключения психиатрической экспертизы изменена на помещение в медицинское учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение», - отметили в прокуратуре.

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