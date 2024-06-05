Парламентские выборы в Индии: премьер Моди объявил о победе

Во вторник вечером премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о победе на национальных выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Сегодня славный день... Национальный демократический альянс (NDA) собирается сформировать правительство в третий раз, мы благодарны народу", - сказал Моди.

Моди собирается сформировать правительство с помощью своих союзников по NDA – уже третий срок подряд. Это делает его одним из самых успешных политиков Индии после обретения независимости.

Однако правящая партия Моди "Бхаратия Джаната Парти" не смогла получить 272 места, необходимых для завоевания абсолютного большинства в парламенте, что стало ошеломляющим поражением, и теперь формирование правительства зависит от партнеров по коалиции.

Альянс NDA Моди получил 292 места, из которых только его BJP получила 240.

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Как отмечает CNN, это личный удар для Моди, который с триумфом пообещал получить на выборах в этом году супер большинство в 400 мест

Оппозиция Индии, которую многие аналитики в основном списывали со счетов во время опросов, представила результат как отказ от раскольнического стиля Моди.

Рахул Ганды, лидер индийского национального конгресса, сказал, что результаты досрочных выборов показали, что "страна единодушно и четко" заявила, что не хочет, чтобы Моди и его партия правили страной.

На выборах в Индии лидирует партия премьер-министра Моди