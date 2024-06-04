На выборах в Индии лидирует партия премьер-министра Моди

На парламентских выборах в Индии с небольшим перевесом побеждает Индуистская националистическая партия премьер-министра Нарендра Моди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

На всеобщих выборах в Индии, после подсчета половины бюллетеней, согласно данным, опубликованным избирательной комиссией во вторник, партия премьер-министра Нарендры Моди лидирует с 39,3%.

Индуистская националистическая Бхаратия Джаната Парти (БДП) и ее партнеры по коалиции имеют по меньшей мере 281 место в парламенте - больше, чем 272 места, необходимых для большинства, но ожидаемая победа вряд ли будет достигнута. – пишут обозреватели итогов выборов в Индии.

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Справка

Электронный подсчет голосов начался во вторник в 8 часов утра по местному времени в избирательных центрах каждого штата, результаты ожидаются в ближайшие часы. Индия использует электронные машины для быстрого подсчета бюллетеней.

Как показывают предыдущие всеобщие выборы, основные тенденции обычно становятся ясны к середине дня, а проигравшие признают свое поражение, хотя полные и окончательные результаты могут быть получены только поздно вечером.

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