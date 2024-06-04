На виборах в Індії лідирує партія прем'єр-міністра Моді
Київ • УНН
Індуїстська націоналістична партія Бхаратія Джаната (ДП) прем'єр-міністра Нарендри Моді та її партнери по коаліції лідирують, отримавши щонайменше 281 місце на парламентських виборах в Індії після підрахунку половини бюлетенів.
На парламентських виборах в Індії з невеликою перевагою перемагає індуїстська націоналістична партія прем'єр-міністра Нарендра Моді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tagesschau.
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На загальних виборах в Індії, після підрахунку половини бюлетенів, згідно з даними, опублікованими виборчою комісією у вівторок, партія прем'єр-міністра Нарендри Моді лідирує з 39,3%.
Індуїстська націоналістична Бхаратія Джаната Парті (BJP) та її партнери по коаліції мають щонайменше 281 місце в парламенті - більше, ніж 272 місця, необхідні для більшості, але очікувана перемога навряд чи буде досягнута.
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Довідка
Електронний підрахунок голосів розпочався у вівторок о 8 годині ранку за місцевим часом у виборчих центрах кожного штату, результати очікуються в найближчі години. Індія використовує електронні машини для швидкого підрахунку бюлетенів.
Як показують попередні загальні вибори, основні тенденції, як правило, стають зрозумілими до середини дня. Повні та остаточні результати можна отримати лише пізно ввечері.
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