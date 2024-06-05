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Парламентські вибори в Індії: прем'єр Моді оголосив про перемогу

Парламентські вибори в Індії: прем'єр Моді оголосив про перемогу

Київ • УНН

 • 18180 перегляди

Національний демократичний альянс прем'єр-міністра Нарендри Моді переміг на парламентських виборах в Індії, забезпечивши собі третій термін перебування при владі поспіль, хоча і не зміг отримати абсолютної більшості голосів.

У вівторок увечері прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про перемогу на національних виборах. Про це повідомляє УНН із посиланням на СNN.

"Сьогодні славний день... Національний демократичний альянс (NDA) збирається сформувати уряд втретє, ми вдячні народу", - сказав Моді.

Моді збирається сформувати уряд за допомогою своїх союзників по NDA – вже третій термін поспіль. Це робить його одним із найуспішніших політиків в Індії після здобуття незалежності.

Однак правляча партія Моді "Бхаратія Джаната Парті" не змогла отримати 272 місця, необхідні для завоювання абсолютної більшості в парламенті, що стало приголомшливою поразкою, і тепер формування уряду залежить від партнерів по коаліції.

Альянс NDA Моді отримав 292 місця, з яких тільки його BJP отримала 240.

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Як зазначає CNN, це особистий удар для Моді, який із тріумфом пообіцяв отримати на виборах цього року супербільшість у 400 місць

Опозиція Індії, яку багато аналітиків здебільшого списували з рахунків під час опитувань, представила результат як відмову від розкольницького стилю Моді.

Рахул Ганді, лідер Національного конгресу Індії, заявив, що результати дострокових виборів засвідчили, що "країна одностайно і чітко" заявила, що не хоче, щоб Моді та його партія керували країною.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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