Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля

Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала в субботу за импичмент президента страны Юн Сок Ёля из-за неудачного введения военного положения, сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Предложение об импичменте Юну было принято 204 голосами против 85, трое воздержались, восемь бюллетеней признаны недействительными.

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Дополнение

Согласно практике одобрения импичмента, Юн будет отстранен от должности на время рассмотрения Конституционного суда Южной Кореи. Премьер-министр Хан Док Су, как сообщается, станет временным президентом. Тогда у суда будет 180 дней, чтобы принять решение о будущем Юна. Если он поддержит его устранение, Юн станет вторым президентом в истории Южной Кореи, которому успешно объявлен импичмент.

Но также есть прецедент, когда суд блокировал импичмент. В 2004 году тогдашний президент Но Му Хён был устранен парламентом из-за якобы нарушения закона о выборах и некомпетентности, но позже Конституционный суд восстановил его в должности.