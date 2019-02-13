Парламент Венесуэлы сообщил, что в стране из-за употребления загрязненной воды погибли 15 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Употребление загрязненной воды стало причиной гибели 15 детей в штате Ансоатеги. Об этом сообщила в среду депутатка Национальной ассамблеи (парламента) страны Нора Брачо, передает УНН.
“В Ансоатеги из-за загрязнения воды скончались 15 детей, они голодали, их состояние оценивалось как тяжелое, — сказала депутатка. — Водоснабжение не доходит до наших семей”. Трансляцию выступления Брачо вел частный интернет-телеканал VPItv. В связи с трагедией в Ансоатеги член парламента подчеркнула необходимость скорейшего поступления в страну гуманитарной помощи.
Как сообщал УНН, двое военнослужащих похищены и убиты в районе Эль-Валье в Каракасе. Об этом сообщила во вторник газета El Nacional.