Парламент Венесуели повідомив, що в країні через вживання забрудненої води загинули 15 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Вживання забрудненої води стало причиною загибелі 15 дітей в штаті Ансоатегі. Про це повідомила в середу депутатка Національної асамблеї (парламенту) країни Нора Брачо, передає УНН.
“В Ансоатегі через забруднення води померли 15 дітей, вони голодували, їх стан оцінювався як тяжкий, — сказала депутатка. — Водопостачання не доходить до наших сімей”. Трансляцію виступу Брачо вів приватний інтернет-телеканал VPItv. У зв’язку з трагедією в Ансоатегі член парламенту наголосила на необхідності якнайшвидшого надходження в країну гуманітарної допомоги.
Як повідомляв УНН, двоє військовослужбовців викрадені і вбиті в районі Ель-Вальє в Каракасі. Про це повідомила у вівторок газета El Nacional.