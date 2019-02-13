Парламент Венесуели повідомив, що в країні через вживання забрудненої води загинули 15 дітей

“В Ансоатегі через забруднення води померли 15 дітей, вони голодували, їх стан оцінювався як тяжкий, — сказала депутатка. — Водопостачання не доходить до наших сімей”. Трансляцію виступу Брачо вів приватний інтернет-телеканал VPItv. У зв’язку з трагедією в Ансоатегі член парламенту наголосила на необхідності якнайшвидшого надходження в країну гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНН, двоє військовослужбовців викрадені і вбиті в районі Ель-Вальє в Каракасі. Про це повідомила у вівторок газета El Nacional.