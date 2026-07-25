Парламент Сербии рассмотрит вотум недоверия правительству 27 июля
Киев • УНН
Парламент Сербии проведет 27 июля внеочередное заседание для рассмотрения вотума недоверия правительству, который инициировали 62 депутата оппозиции. Предыдущие попытки рассмотрения были сорваны из-за потери кворума.
Парламент Сербии проведет 27 июля внеочередное заседание, единственным вопросом которого станет рассмотрение вотума недоверия правительству. Заседание созвала спикер парламента Ана Брнабич по просьбе 109 депутатов. Об этом сообщает N1, пишет УНН.
Детали
Заседание начнется в 10:00 по местному времени. Единственным пунктом повестки дня станет постановление о вотуме недоверия правительству, которое ранее подали 62 депутата сербского парламента.
Ходатайство о вотуме недоверия впервые внесли 13 февраля. Среди оснований оппозиция назвала решение лишить комплекс Генерального штаба статуса памятника, а также уголовное производство в отношении министра культуры Николы Селаковича.
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Документ подписали 62 депутата от ряда оппозиционных политических сил, в частности Народного движения Сербии, Партии свободы и справедливости, Зеленого левого фронта, Сербского центра, «Экологического восстания», Движения свободных граждан и других.
Предыдущие попытки рассмотрения были сорваны
Как сообщает N1, только 15 апреля спикер Ана Брнабич назначила заседание для рассмотрения этого вопроса. Однако его прервали после того, как депутаты от правящего большинства покинули зал, из-за чего парламент потерял кворум.
Заседание перенесли на 16 апреля, однако и тогда парламент так и не перешел к рассмотрению вотума недоверия правительству.
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