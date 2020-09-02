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Парламент ратифицировал ряд соглашений и договоров с иностранными государствами

Киев • УНН

 • 10704 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект о ратификации соглашения с правительством Украины и Канады, а также ряд президентских законопроектов о ратификации договоров с Марокко. Соответствующие решения поддержали на сегодняшнем заседании народные депутаты, передает корреспондент УНН.

Парламент ратифицировал ряд соглашений и договоров с иностранными государствами

Так, парламентарии приняли 318 голосами правительственный законопроект №0040 о ратификации соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Кабинетом министров Украины и правительством Канады.

Также нардепы 320 голосами приняли президентский законопроект №0041 о ратификации Договора между Украиной и Королевством Марокко о правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции. Будут созданы правовые основания для сотрудничества между компетентными органами обоих государств в борьбе с преступностью, которая будет заключаться прежде всего в выполнении запросов о правовой помощи и экстрадиции.

Нардепы 320 голосами также поддержали в целом президентские законопроекты №0042 о ратификации Договора между Украиной и Королевством Марокко о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам и 321 голосами №0043 о ратификации Договора между Украиной и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла четыре президентских законопроекта о ратификации договоров с Иорданским Хашимитским Королевством, в частности, о взаимной правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных лиц.

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