Рада ратифікувала низку договорів між Україною та Йорданією

Так, 321 народний депутат підтримав законопроект №0044 про ратифікацію договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про передачу засуджених осіб. Буде створено правовий механізм, необхідний для ефективного співробітництва компетентних органів обох сторін у сфері передачі засуджених осіб, і надано можливість громадянам сторін відбувати покарання у державі їх громадянства.

Окрім того, парламентарі 322 голосами підтримали в цілому законопроект №0045 про ратифікацію договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Буде створено ефективний механізм співробітництва між компетентними органами сторін у сфері взаємної правової допомоги під час розслідувань та судових проваджень щодо правопорушень, які на момент запиту про допомогу підпадають під юрисдикцію запитуючої сторони.

Також нардепи 324 голосами ухвалили в цілому проект закону №0046 про ратифікацію договору про видачу правопорушників. Сторони зобов’язуються видавати одна одній будь-яку особу, яка перебуває на території однієї зі сторін, та яка переслідується за вчинення кримінального правопорушення або розшукується з метою виконання покарання у виді позбавлення волі.

Парламентарі 232 голосами також ухвалили законопроект №0047 про ратифікацію договору про взаємну правову допомогу у цивільних справах. Громадяни будь-якої зі сторін на території іншої сторони відповідно до її законодавства мають право на доступ до судів та інших компетентних органів для подачі позовів та захисту своїх прав та інтересів щодо цивільних справ на тих самих умовах, як і громадяни цієї сторони.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся з міністром юстиції Йорданського Хашимітського Королівства Бассамом Саміром Тальхуні. Глави двох відомств підписали низку договорів.