Рада ратифицировала ряд договоров между Украиной и Иорданией

Так, 321 народный депутат поддержал законопроект №0044 о ратификации договора между Украиной и Иорданским Хашимитскимого Королевством о передаче осужденных лиц. Будет создан правовой механизм, необходимый для эффективного сотрудничества компетентных органов обеих сторон в сфере передачи осужденных лиц, и предоставлена возможность гражданам сторон отбывать наказание в государстве их гражданства.

Кроме того, парламентарии 322 голосами поддержали в целом законопроект №0045 о ратификации договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Будет создан эффективный механизм сотрудничества между компетентными органами сторон в сфере взаимной правовой помощи во время расследований и судебных разбирательств в отношении правонарушений, которые на момент запроса о помощи подпадают под юрисдикцию запрашивающей стороны.

Также нардепы 324 голосами приняли в целом проект закона №0046 о ратификации договора о выдаче. Стороны обязуются выдавать друг другу любое лицо, находящееся на территории одной из сторон, и которое преследуется за совершение уголовного преступления или разыскивается с целью исполнения наказания в виде лишения свободы.

Парламентарии 232 голосами также приняли законопроект №0047 о ратификации договора о взаимной правовой помощи по гражданским делам. Граждане любой из сторон на территории другой стороны в соответствии с ее законодательством имеют право на доступ в суды и другие компетентные органы для подачи исков и защиты своих прав и интересов в отношении гражданских дел на тех же условиях, что и граждане этой стороны.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська встретился с министром юстиции Иорданского Хашимитского Королевства Бассамом Самиром Тальхуни. Главы двух ведомств подписали ряд договоров.