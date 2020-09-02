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Парламент ратифікував низку угод та договорів з іноземними державами

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий законопроект про ратифікацію угоди з урядом України та Канади, а також низку президентських законопроектів про ратифікацію договорів з Марокко. Відповідні рішення підтримали на сьогоднішньому засіданні народні депутати, передає кореспондент УНН.

Парламент ратифікував низку угод та договорів з іноземними державами

Так, парламентарі ухвалили 318 голосами урядовий законопроект №0040 про ратифікацію угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом міністрів України та урядом Канади.

Також нардепи 320 голосами ухвалили президентський законопроект №0041 про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію. Будуть створені правові підстави для співробітництва між компетентними органами обох держав у боротьбі зі злочинністю, яка полягатиме насамперед у виконанні запитів про правову допомогу та екстрадицію.

Нардепи 320 голосами також підтримали в цілому президентські законопроекти №0042 про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у цивільних і комерційних справах та 321 голосами №0043 про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Марокко про передачу засуджених осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила чотири президентські законопроекти про ратифікацію договорів з Йорданським Хашимітським Королівством, зокрема, щодо взаємну правову допомогу у кримінальних справах та передачу засуджених осіб.

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