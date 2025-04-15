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Парламент принял законопроект о введении “правила Болар” в украинское законодательство

Киев • УНН

 • 9248 просмотра

ВРУ приняла за основу законопроект №13087, который введет «правило Болар», позволяющее производить генерики до истечения срока действия патента.

Парламент принял законопроект о введении “правила Болар” в украинское законодательство

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13087 о введении "правила Болар" в украинское законодательство, который позволит снизить цены на медицинские препараты. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Детали

Как сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, "правило Болар", которое действует в странах ЕС, позволяет производителям начинать регистрацию и производство лекарств-генериков (аналогов оригинальных лекарств) до окончания действия патента оригинального препарата.

Законопроект, в частности, предусматривает, что регистрировать лекарства можно на следующий день после окончания действия патента на оригинальный препарат. В то же время продавать, рекламировать или коммерциализировать лекарственные средства до момента завершения действия патентна запрещено.

"Принятие законопроекта № 13087 усилит конкуренцию между производителями лекарств-генериков и снизит цены на лекарства для пациентов. Также приоритет государства – поддержка отечественного производителя. Готовим законопроект ко второму чтению", - сказал Радуцкий.

Напомним

С 1 марта в Украине вступило в силу новое регулирование фармацевтического рынка. Постановление Кабинета министров Украины №168 от 14 февраля 2025 года предусматривает новые правила регулирования фармацевтического рынка.

В частности, было введено ограничение наценок на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий. Кроме того, постановлением запрещено ритейлу заключать маркетинговые соглашения с фармпроизводителями, которые давали возможность аптекам делать скидки для пациентов, внедрять социальные проекты и проводить обучение фармацевтов.

Целью постановления было снижение цен на лекарственные средства и повышение их доступности для населения.

В то же время пациентские организации предостерегали, что чрезмерное регулирование может привести к дефициту лекарств, закрытию аптек в малых городах и поселках, а также прекращению работы социальных программ поддержки пациентов.

Как сообщили УНН в Государственной регуляторной службе, несмотря на то, что это постановление КМУ регуляторное, оно не проходило их экспертизу. Там отметили, что это является нарушением Закона о регуляторной политике. Свои выводы к проекту постановления не предоставляли также Минюст и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Омбудсмен Дмитрий Лубинец, в частности, обратился в Минздрав и регуляторную службу из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах.

Постановление КМУ о снижении цен на лекарства было принято с нарушениями - регуляторная служба27.03.25, 10:19 • 143820 просмотров

Павел Башинский

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