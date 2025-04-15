Парламент ухвалив законопроєкт про запровадження “правила Болар” в українське законодавство
Київ • УНН
ВРУ ухвалила за основу законопроєкт №13087, який запровадить «правило Болар», що дозволить виробляти генерики до закінчення дії патенту.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №13087 щодо запровадження "правила Болар" в українське законодавство, який дозволить знизити ціни на медичні препарати. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".
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Як повідомив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, "правило Болар", яке діє в країнах ЄС, дозволяє виробникам розпочинати реєстрацію та виробництво ліків-генериків (аналогів оригінальних ліків) до закінчення дії патенту оригінального препарату.
Законопроєкт, зокрема, передбачає, що реєструвати ліки можна на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат. Водночас продавати, рекламувати чи комерціалізувати лікарські засоби до моменту завершення дії патентну заборонено.
"Ухвалення законопроєкту № 13087 посилить конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизить ціни на ліки для пацієнтів. Також пріоритет держави – підтримка вітчизняного виробника. Готуємо законопроєкт до другого читання", - сказав Радуцький.
Нагадаємо
З 1 березня в Україні набрало чинності нове регулювання фармацевтичного ринку. Постанова Кабінету міністрів України №168 від 14 лютого 2025 року передбачає нові правила регулювання фармацевтичного ринку.
Зокрема, було запроваджено обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій. Окрім того, постановою заборонено ритейлу укладати маркетингові угоди з фармвиробниками, які давали можливість аптекам робити знижки для пацієнтів, впроваджувати соціальні проєкти і проводити навчання фармацевтів.
Метою постанови було зниження цін на лікарські засоби та підвищення їхньої доступності для населення.
Водночас пацієнтські організації застерігали, що надмірне регулювання може призвести до дефіциту ліків, закриття аптек у малих містах і селищах, а також припинення роботи соціальних програм підтримки пацієнтів.
Як повідомили УНН в Державній регуляторній службі, попри те, що ця постанова КМУ регуляторна, вона не проходила їхню експертизу. Там наголосили, що це є порушенням Закону про регуляторну політику. Свої висновки до проєкту постанови не надавали також Мін'юст і Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Омбудсмен Дмитро Лубінець, зокрема, звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах.
Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба27.03.25, 10:19 • 143820 переглядiв