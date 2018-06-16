Парламент Португалии одобрил легализацию марихуаны в медицинских целях

“Регулирование терапевтического использования каннабиса ни при каких условиях не может использоваться для узаконивания или поощрения его рекреационного использования”, — заявила депутат Карла Круз.

Она отметила, что по решению парламента не будет сокращения государственного финансирования программ по профилактике наркомании.

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В документе, принятом парламентариями, говорится, что для использования марихуаны в медицинских целях нужно будет получить рецепт от врача. Причем выдавать его будут только в том случае, если другие методы лечения неблагоприятно влияют.

Количество стран мира, которые позволяют употреблять марихуану в медицинских и оздоровительных целях, постоянно растет. Многие американских штатов также просматривают законодательство в этом наркотика. Так 8 июня в Сенате Канады проголосовали за легализацию рекреационной марихуаны в стране. Решение было принято 52 голосами за. 30 человек проголосовали против и один воздержался.