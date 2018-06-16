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Парламент Португалії схвалив легалізацію марихуани у медичних цілях

Парламент Португалії схвалив легалізацію марихуани у медичних цілях

Київ • УНН

 • 10724 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Законопроект про легалізацію використання марихуани у медичних цілях схвалений парламентом Португалії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Publico.

“Регулювання терапевтичного використання каннабіса ні за яких умов не може використовуватися для узаконення або заохочення його рекреаційного використання”, — заявила депутат Карла Круз.

Вона зазначила, що за рішенням парламенту не буде скорочення державного фінансування програм із профілактики наркоманії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уругвай став першою країною, яка повністю легалізувала марихуану

У документі, прийнятому парламентаріями, йдеться, що для використання марихуани у медичних цілях потрібно буде отримати рецепт від лікаря. Причому видавати його будуть тільки у тому випадку, якщо інші методи лікування несприятливо впливають.

Кількість країн світу, які дозволяють вживати марихуану в медичних та оздоровчих цілях, постійно зростає. Багато американських штатів також переглядають законодавство щодо цього наркотику. Так 8 червня в Сенаті Канади проголосували за легалізацію рекреаційної марихуани в країні. Рішення було прийнято 52 голосами за. 30 осіб проголосували проти і один утримався.

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