Парламент Молдовы в очередной раз обратился к ВРУ относительно ситуации с судьей Чаусом, однако реакции нет - адвокат

Цитата:

"Парламентом Молдовы была создана следственная комиссия, которая расследует обстоятельства похищения бывшего судьи Николая Чауса. Неоднократно парламентская комиссия обращалась к властям Украины с целью координации действий и с целью налаживания коммуникации для того, чтобы эффективно, совместно и оперативно расследовать все эти преступления", - отметил Вишневый.

Детали

По словам юриста, на сегодняшний день "не является секретом" якобы причастность к возможному похищению граждан Украины и Молдовы.

"С целью выяснения всех этих деталей, установления лиц и привлечения их к ответственности, они неоднократно инициировали подобные обращения. Но со стороны Украины - никакой реакции. В очередной раз представители этой следственной комиссии обращаются к, в том числе, Верховной Раде Украины для того, чтобы наладить эту двустороннюю связь и оперативно решать рабочие задачи, которые ставятся перед двумя государствами, чтобы оперативно расследовать преступление. На данный момент, опять же, реакции со стороны Украины нет", - отметил собеседник.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с молдавским коллегой в мае заявил, что обсуждал историю с экс-судьей, и оба пришли к выводу, что ситуация не должна быть использована третьей стороной, а именно - Российской Федерацией, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой.



Комментируя данную коммуникацию, адвокат отметил, что Молдова после переговоров не сделала никаких конкретных заявлений, насколько ему известно.

"Исходя из того, что парламент говорит об отсутствии коммуникации, по меньшей мере я прихожу к выводу, что никаких совместных шагов, никаких наработок они между собой не определили и не достигли. Причем правоохранители Молдовы заявляют, что они обращаются с соответствующими запросами в Украину о предоставлении международной правовой помощи, и они абсолютно все игнорируются", - сказал он.

Контекст

3 апреля стало известно, что в Молдове, в Кишиневе, похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.



Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.



Лишь 8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.



О Чаусе

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.