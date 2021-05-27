Парламент Молдови вчергове звернувся до ВРУ щодо ситуації з суддею Чаусом, однак реакції немає – адвокат

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"Парламентом Молдови була створена слідча комісія, яка розслідує обставини викрадення колишнього судді Миколи Чауса. Неодноразово парламентська комісія зверталась до влади України з метою координації дій і з метою налагодження комунікації для того, щоб ефективно, спільно і оперативно розслідувати всі ці злочини", - зазначив Вишневий.

Деталі

Зі слів юриста, на сьогодні "не є секретом" начебто причетність до можливого викрадення громадян України та Молдови.

"З метою з’ясування всіх цих деталей, встановлення осіб та притягнення їх до відповідальності, вони неодноразово ініціювали подібні звернення. Але з боку України – жодної реакції. Вчергове представники цієї слідчої комісії звертаються до, в тому числі, Верховної Ради України для того, щоб налагодити оцей двосторонній зв’язок і оперативно вирішувати робочі завдання, які ставляться перед двома державами, аби оперативно розслідувати злочин. На даний момент, знов таки, реакції з боку України немає", - зазначив співрозмовник.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з молдовським колегою у травні заявив, що обговорював історію з екс-суддею, і обидва дійшли висновку, що ситуація не повинна бути використана третьою стороною, а саме - Російською Федерацією, для того, щоб розсварити Україну з Молдовою.



Коментуючи дану комунікацію, адвокат зазначив, що Молдова після переговорів не зробила ніяких конкретних заяв, наскільки йому відомо.

"Виходячи з того, що парламент говорить про відсутність комунікації, щонайменше я приходжу до висновку, що ніяких спільних кроків, ніяких напрацювань вони між собою не визначили і не досягли. При чому правоохоронці Молдови заявляють, що вони звертаються з відповідними запитами в Україну про надання міжнародної правової допомоги, і вони абсолютно всі ігноруються", - сказав він.

Контекст

3 квітня стало відомо, що в Молдові, у Кишиневі, викрали Миколу Чауcа, про це заявив його адвокат.



Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.



Лише 8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.



Про Чауса

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з'являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом'янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі.