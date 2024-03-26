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Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 20:28  •  4466 просмотра

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Парламент Литвы дал разрешение на закупку и передачу Украине беспилотников с китайскими компонентами для поддержки ее борьбы с российской агрессией.

Сейм Литвы одобрил поправки к закону о публичных закупках, которые предусматривают разрешение организациям покупать и использовать для испытаний или передавать в другие страны дроны, которые используют компоненты китайских производителей. Об этом пишет lrytas.lt, передает УНН.

Детали

После обсуждения за проект проголосовали 75, воздержались 2, против не проголосовал ни один депутат. Экономический комитет Сейма, немного скорректировав проект, одобрил его консенсусом.

Предложение предусматривает, что организации могут передать закупленные беспилотники с китайскими компонентами на поддержку Украины, которая борется с российской агрессией.

Из-за нехватки оружия и боеприпасов в Украине беспилотники стали важной частью военных действий.

говорится в сообщении

Поскольку такие беспилотники или другая продукция не будет использоваться в деятельности закупочных организаций, важных для безопасности, такие исключения не будут наносить ущерб интересам национальной безопасности страны.

Инициаторы проекта говорят, что сейчас организации, которые имеют важное значение для безопасности, не могут покупать товары, производитель или контроллер которых зарегистрирован в Китае, поскольку они считаются ненадежными, даже если товары используются только для тестирования или передаются в качестве поддержки в другие страны.

Литва передала Украине системы для борьбы с беспилотниками22 марта 2024, 12:23 • 20306 просмотров

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