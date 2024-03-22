Литва передала Украине системы для борьбы с беспилотниками

22 марта Украина получила от Литвы системы борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в министерстве обороны Литвы, передает УНН.

Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. 22 марта переданные Литвой системы борьбы с беспилотниками добрались до страны - говорится в сообщении литовского оборонного ведомства.

Отмечается, что Литва предоставляет бесперебойную военную поддержку Украине - разнообразное вооружение, боеприпасы, беспилотники, антидрона, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, предоставляемую в соответствии с потребностями Украины.

Также в Минобороны Литвы указали, что их страна уже разработала план долгосрочной поддержки Украины. На 2024-2026 годы запланировано 200 миллионов евро военной помощи Киеву.

Дополнение

Литва выделяет 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.