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Парламент Гонконга объявил об эвакуации сотрудников из-за массовых беспорядков

Киев • УНН

 • 10065 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Парламент Гонконга объявил эвакуацию сотрудников из-за протестов в городе. Об этом говорится в сообщении на его сайте. Об этом сообщает УНН также с ссылкой на South China Morning Post.

Парламент Гонконга объявил об эвакуации сотрудников из-за массовых беспорядков

“Объявлен красный сигнал тревоги. Все люди должны немедленно покинуть комплекс Законодательного совета для безопасности”, — сказано в нем.

В день 70-летия образования КНР в Гонконге продолжаются протесты, отмечает South China Morning Post. В результате столкновений были госпитализированы 15 человек, один из них находится в критическом состоянии. По данным источника издания, полиция открывала предупредительную стрельбу, в результате которой был ранен один из протестующих. Из-за акций закрыты 19 станций метро.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня этого года из-за законопроекта об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай. СМИ сообщали, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм намерена официально отозвать документ в ближайшее время.

Стоит напомнить, что в автономной административной единицы Гонконг продолжаются одни из самых беспорядков и столкновений в день годовщины образования Китайской Народной Республики, в мегаполисе парализовано движение и частично приостановлена работа метрополитена.

Petrol bombs and tear gas at Yeung Uk Road

Video: SCMP/Kathleen Magramo pic.twitter.com/Pj3pQQUS4j

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

Firefighters douse the fire in Wong Tai Sin, near Sha Tin Pass Road

Video: SCMP/Danny Lee pic.twitter.com/mn4BbG5MR4

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

Rounds of tear gas are fired at Hennessy Road in Wan Chai. Protesters have set fire to a tram stop

Video: SCMP/Chris Lau pic.twitter.com/a9wFQCQiTR

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

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