Парламент Гонконга объявил об эвакуации сотрудников из-за массовых беспорядков

“Объявлен красный сигнал тревоги. Все люди должны немедленно покинуть комплекс Законодательного совета для безопасности”, — сказано в нем.

В день 70-летия образования КНР в Гонконге продолжаются протесты, отмечает South China Morning Post. В результате столкновений были госпитализированы 15 человек, один из них находится в критическом состоянии. По данным источника издания, полиция открывала предупредительную стрельбу, в результате которой был ранен один из протестующих. Из-за акций закрыты 19 станций метро.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня этого года из-за законопроекта об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай. СМИ сообщали, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм намерена официально отозвать документ в ближайшее время.

Стоит напомнить, что в автономной административной единицы Гонконг продолжаются одни из самых беспорядков и столкновений в день годовщины образования Китайской Народной Республики, в мегаполисе парализовано движение и частично приостановлена работа метрополитена.

