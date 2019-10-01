Річниця утворення КНР: у Гонконзі тривають вуличні сутички та стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У автономній адміністративній одиниці Гонконг тривають одні з найбільших заворушень та сутичок у день річниці утворення Китайської Народної Республіки, у мегаполісі паралізовано рух та частково припинена робота метрополітену, пише УНН з посиланням на видання South China Morning Post.
Оператор залізничного транспорту Гонконгу корпорація MTR на цю годину закрила в цілому вже 19 станцій метро через заворушення. Про це повідомила адміністрація підземки, яка опублікувала список цих станцій на своєму сайті.
Антиурядові акції протесту охопили у вівторок багато районів мегаполісу в день 70-річчя утворення КНР. Демонстранти викрикують антиурядові гасла, влаштовують барикади, зривають святкові банери. Поліція застосовує для розгону радикальних груп сльозогінний газ і гумові кулі.
Як повідомляє місцеві ЗМІ, основні заворушення відзначені в материковій частині міста. Агресивно налаштовані активісти зводять барикади, кидають в правоохоронців каміння та пляшки із запалювальною сумішшю, влаштовують погроми. У спальному районі Тун Мун радикали облили поліцейських якоїсь їдкою рідиною, яка також потрапила і на журналістів.
Близько 100 тисяч людей, за деякими оцінками, беруть участь у масовій демонстрації в діловому центрі на острові Гонконг. У зв’язку з заворушеннями в місті закрито багато торгових точок, порушено рух автобусів по цілому ряду маршрутів.
#LIVE: A video circulating online shows events leading to the firing of a live round at the junction of Waterloo Road and Nathan Road https://t.co/kWYWq7600n— SCMP News (@SCMPNews) October 1, 2019
Riot police ran north on Nathan Road, as protesters fled, setting fire to makeshift barricades #hongkong #HongKongProtests #chinaat70 pic.twitter.com/ZqZF7Rmvdf— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) October 1, 2019
Protesters on Queen's Road East near police headquarters throw a number of petrol bombs as officers fire tear gas
Video: SCMP/Jeffie Lam pic.twitter.com/iXSmAYhgPR