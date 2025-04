Річниця утворення КНР: у Гонконзі тривають вуличні сутички та стрілянина

Оператор залізничного транспорту Гонконгу корпорація MTR на цю годину закрила в цілому вже 19 станцій метро через заворушення. Про це повідомила адміністрація підземки, яка опублікувала список цих станцій на своєму сайті.

Антиурядові акції протесту охопили у вівторок багато районів мегаполісу в день 70-річчя утворення КНР. Демонстранти викрикують антиурядові гасла, влаштовують барикади, зривають святкові банери. Поліція застосовує для розгону радикальних груп сльозогінний газ і гумові кулі.

Як повідомляє місцеві ЗМІ, основні заворушення відзначені в материковій частині міста. Агресивно налаштовані активісти зводять барикади, кидають в правоохоронців каміння та пляшки із запалювальною сумішшю, влаштовують погроми. У спальному районі Тун Мун радикали облили поліцейських якоїсь їдкою рідиною, яка також потрапила і на журналістів.

Близько 100 тисяч людей, за деякими оцінками, беруть участь у масовій демонстрації в діловому центрі на острові Гонконг. У зв’язку з заворушеннями в місті закрито багато торгових точок, порушено рух автобусів по цілому ряду маршрутів.

