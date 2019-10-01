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Годовщина образования КНР: в Гонконге продолжаются уличные столкновения и стрельба

Киев • УНН

 • 14218 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В автономной административной единице Гонконг продолжаются одни из самых больших беспорядков и столкновений в день годовщины образования Китайской Народной Республики, в мегаполисе парализовано движение и частично приостановлена работа метрополитена, пишет УНН со ссылкой на издание South China Morning Post.

Годовщина образования КНР: в Гонконге продолжаются уличные столкновения и стрельба

Оператор железнодорожного транспорта Гонконга корпорация MTR к этому часу закрыла в общей сложности уже 19 станций метро из-за беспорядков. Об этом сообщила администрация подземки, опубликовавшая список этих станций на своем сайте.

Антиправительственные акции протеста охватили во вторник многие районы мегаполиса в день 70-летия образования КНР. Демонстранты выкрикивают антиправительственные лозунги, устраивают баррикады, срывают праздничные баннеры. Полиция применяет для разгона радикальных групп слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщает местные СМИ, основные беспорядки отмечены в материковой части города. Агрессивно настроенные активисты возводят баррикады, кидают в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, устраивают погромы. В спальном районе Тун Мун радикалы облили полицейских некой едкой жидкостью, которая также попала и на журналистов.

Около 100 тысяч человек, по некоторым оценкам, участвуют в массовой демонстрации в деловом центре на острове Гонконг. В связи с беспорядками в городе закрыты многие торговые точки, нарушено движение автобусов по целому ряду маршрутов.

#LIVE : A video circulating online shows events leading to the firing of a live round at the junction of Waterloo Road and Nathan Road https://t.co/kWYWq7600n

— SCMP News (@SCMPNews) October 1, 2019

Riot police ran north on Nathan Road, as protesters fled, setting fire to makeshift barricades #hongkong #HongKongProtests # chinaat70 pic.twitter.com/ZqZF7Rmvdf

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) October 1, 2019

Protesters on Queen’s Road East near police headquarters throw a number of petrol bombs as officers fire tear gas

Video: SCMP / Jeffie Lam pic.twitter.com/iXSmAYhgPR

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

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