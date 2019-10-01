Парламент Гонконгу оголосив про евакуацію співробітників через масові заворушення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Парламент Гонконгу оголосив евакуацію співробітників через протести в місті. Про це йдеться в повідомленні на його сайті. Про це повідомляє УНН також з посиланням на South China Morning Post.
“Оголошено червоний сигнал тривоги. Всі люди повинні негайно покинути комплекс Законодавчої ради для безпеки”, - сказано в ньому.
У день 70-річчя утворення КНР в Гонконзі тривають протести, зазначає South China Morning Post. В результаті зіткнень було госпіталізовано 15 осіб, один з них знаходиться в критичному стані. За даними джерела видання, поліція відкривала попереджувальну стрілянину, в результаті якої був поранений один з протестувальників. Через акції закриті 19 станцій метро.
Протести в Гонконзі тривають з червня цього року через законопроект про екстрадицію фігурантів кримінальних справ на материковий Китай. ЗМІ повідомляли, що глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем має намір офіційно відкликати документ найближчим часом.
Варто нагадати, що у автономній адміністративній одиниці Гонконг тривають одні з найбільших заворушень та сутичок у день річниці утворення Китайської Народної Республіки, у мегаполісі паралізовано рух та частково припинена робота метрополітену.
Petrol bombs and tear gas at Yeung Uk Road
Video: SCMP/Kathleen Magramo pic.twitter.com/Pj3pQQUS4j
Firefighters douse the fire in Wong Tai Sin, near Sha Tin Pass Road
Video: SCMP/Danny Lee pic.twitter.com/mn4BbG5MR4
Rounds of tear gas are fired at Hennessy Road in Wan Chai. Protesters have set fire to a tram stop
Video: SCMP/Chris Lau pic.twitter.com/a9wFQCQiTR