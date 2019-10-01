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Парламент Гонконгу оголосив про евакуацію співробітників через масові заворушення

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Парламент Гонконгу оголосив евакуацію співробітників через протести в місті. Про це йдеться в повідомленні на його сайті. Про це повідомляє УНН також з посиланням на South China Morning Post.

Парламент Гонконгу оголосив про евакуацію співробітників через масові заворушення

“Оголошено червоний сигнал тривоги. Всі люди повинні негайно покинути комплекс Законодавчої ради для безпеки”, - сказано в ньому.

У день 70-річчя утворення КНР в Гонконзі тривають протести, зазначає South China Morning Post. В результаті зіткнень було госпіталізовано 15 осіб, один з них знаходиться в критичному стані. За даними джерела видання, поліція відкривала попереджувальну стрілянину, в результаті якої був поранений один з протестувальників. Через акції закриті 19 станцій метро.

Протести в Гонконзі тривають з червня цього року через законопроект про екстрадицію фігурантів кримінальних справ на материковий Китай. ЗМІ повідомляли, що глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем має намір офіційно відкликати документ найближчим часом.

Варто нагадати, що у автономній адміністративній одиниці Гонконг тривають одні з найбільших заворушень та сутичок у день річниці утворення Китайської Народної Республіки, у мегаполісі паралізовано рух та частково припинена робота метрополітену.

Petrol bombs and tear gas at Yeung Uk Road

Video: SCMP/Kathleen Magramo pic.twitter.com/Pj3pQQUS4j

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

Firefighters douse the fire in Wong Tai Sin, near Sha Tin Pass Road

Video: SCMP/Danny Lee pic.twitter.com/mn4BbG5MR4

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

Rounds of tear gas are fired at Hennessy Road in Wan Chai. Protesters have set fire to a tram stop

Video: SCMP/Chris Lau pic.twitter.com/a9wFQCQiTR

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

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