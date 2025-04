Парламент Гонконгу оголосив про евакуацію співробітників через масові заворушення

“Оголошено червоний сигнал тривоги. Всі люди повинні негайно покинути комплекс Законодавчої ради для безпеки”, - сказано в ньому.

У день 70-річчя утворення КНР в Гонконзі тривають протести, зазначає South China Morning Post. В результаті зіткнень було госпіталізовано 15 осіб, один з них знаходиться в критичному стані. За даними джерела видання, поліція відкривала попереджувальну стрілянину, в результаті якої був поранений один з протестувальників. Через акції закриті 19 станцій метро.

Протести в Гонконзі тривають з червня цього року через законопроект про екстрадицію фігурантів кримінальних справ на материковий Китай. ЗМІ повідомляли, що глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем має намір офіційно відкликати документ найближчим часом.

Варто нагадати, що у автономній адміністративній одиниці Гонконг тривають одні з найбільших заворушень та сутичок у день річниці утворення Китайської Народної Республіки, у мегаполісі паралізовано рух та частково припинена робота метрополітену.

