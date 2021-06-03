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Парламент Дании одобрил спорный закон о приеме беженцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Парламент Дании одобрил закон, касающийся приема беженцев и мигрантов, который вызывает неоднозначную реакцию в Европейском Союзе и структурах ООН. В его поддержку проголосовали в четверг, 3 июня, 70 депутатов, среди которых было особенно много представителей ультраправых сил, против были 24 парламентария, пишет УНН со ссылкой на DW.

Парламент Дании одобрил спорный закон о приеме беженцев

Что известно

Закон предусматривает, что иностранцы после подачи заявления об убежище должны быть перенаправлены в центр приема беженцев, находится за пределами ЕС. Исключения возможны только в небольшом числе случаев, например при наличии тяжелых заболеваний.

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Пребывание в подобном заведении предусмотрено на период рассмотрения заявки. Переговоры о размещении таких центров Дания сейчас ведет с третьими странами. Если те согласятся, можно будет говорить о конкретном применения закона на практике. Финансировать центры будут Копенгаген, координировать их работу придется государствам, где они будут находиться. Если в убежище будет отказано, мигранта или беженца обяжут немедленно покинуть третью страну.

Детали

По данным агентства AFP, на данном этапе переговоры ведутся с несколькими странами (от пяти до десяти), в том числе с Эфиопией, Египтом и Руандой. Пока ни одна из них не дала добро на инициативу.

Датский министр по вопросам интеграции и иммиграции Маттиас Тесфайе в апреле летал в Руанду. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах миграции и предоставления убежища.

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По мнению ряда экспертов ЕС, данный шаг Дании — еще один пример ухода Копенгагена от усилий Брюсселя выстроить однообразную, целостную систему предоставления убежища в странах европейского сообщества. Решение критикуют и в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Копенгаген усилил миграционное законодательство

В мае 2016 года датский парламент ужесточил миграционное законодательство. Согласно реформы в беженцев, прибывших в страну, должны забирать наличные и драгоценности, стоимость которых превышает 10 тысяч крон (1340 евро). На эти средства финансируют пребывания мигрантов в Дании.

После выборов в парламент в июне 2019 году в стране у власти — кабинет социал-демократов.

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