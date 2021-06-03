Парламент Дании одобрил спорный закон о приеме беженцев

КИЕВ. 3 июня. УНН. Парламент Дании одобрил закон, касающийся приема беженцев и мигрантов, который вызывает неоднозначную реакцию в Европейском Союзе и структурах ООН. В его поддержку проголосовали в четверг, 3 июня, 70 депутатов, среди которых было особенно много представителей ультраправых сил, против были 24 парламентария, пишет УНН со ссылкой на DW.