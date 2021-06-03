Парламент Дании одобрил спорный закон о приеме беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Парламент Дании одобрил закон, касающийся приема беженцев и мигрантов, который вызывает неоднозначную реакцию в Европейском Союзе и структурах ООН. В его поддержку проголосовали в четверг, 3 июня, 70 депутатов, среди которых было особенно много представителей ультраправых сил, против были 24 парламентария, пишет УНН со ссылкой на DW.
Что известно
Закон предусматривает, что иностранцы после подачи заявления об убежище должны быть перенаправлены в центр приема беженцев, находится за пределами ЕС. Исключения возможны только в небольшом числе случаев, например при наличии тяжелых заболеваний.
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Пребывание в подобном заведении предусмотрено на период рассмотрения заявки. Переговоры о размещении таких центров Дания сейчас ведет с третьими странами. Если те согласятся, можно будет говорить о конкретном применения закона на практике. Финансировать центры будут Копенгаген, координировать их работу придется государствам, где они будут находиться. Если в убежище будет отказано, мигранта или беженца обяжут немедленно покинуть третью страну.
Детали
По данным агентства AFP, на данном этапе переговоры ведутся с несколькими странами (от пяти до десяти), в том числе с Эфиопией, Египтом и Руандой. Пока ни одна из них не дала добро на инициативу.
Датский министр по вопросам интеграции и иммиграции Маттиас Тесфайе в апреле летал в Руанду. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах миграции и предоставления убежища.
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По мнению ряда экспертов ЕС, данный шаг Дании — еще один пример ухода Копенгагена от усилий Брюсселя выстроить однообразную, целостную систему предоставления убежища в странах европейского сообщества. Решение критикуют и в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Копенгаген усилил миграционное законодательство
В мае 2016 года датский парламент ужесточил миграционное законодательство. Согласно реформы в беженцев, прибывших в страну, должны забирать наличные и драгоценности, стоимость которых превышает 10 тысяч крон (1340 евро). На эти средства финансируют пребывания мигрантов в Дании.
После выборов в парламент в июне 2019 году в стране у власти — кабинет социал-демократов.