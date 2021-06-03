Парламент Данії схвалив суперечливий закон про прийом біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Парламент Данії схвалив закон, що стосується прийому біженців і мігрантів і викликає неоднозначну реакцію в Європейському Союзі і структурах ООН. На його підтримку проголосували в четвер, 3 червня, 70 депутатів, серед яких було особливо багато представників ультраправих сил, проти були 24 парламентарія, пише УНН із посиланням на DW.
Що відомо
Закон передбачає, що іноземці після подачі заяви про притулок повинні бути перенаправлені в центр прийому біженців, що знаходиться за межами ЄС. Винятки можливі лише в невеликому числі випадків, наприклад при наявності важких захворювань.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нова іміграційна політика Канади викликала “бум” серед жителів Гонконгу
Перебування в подібному закладі передбачено на період розгляду заявки. Переговори про розміщення таких центрів Данія зараз веде з третіми країнами. Якщо ті погодяться, можна буде говорити про конкретне застосування закону на практиці. Фінансувати центри буде Копенгаген, координувати їх роботу доведеться державам, де вони будуть перебувати. Якщо в притулок буде відмовлено, мігранта або біженця зобов’яжуть негайно покинути третю країну.
Деталі
За даними агентства AFP, на даному етапі переговори ведуться з кількома країнами (від п’яти до десяти), в тому числі з Ефіопією, Єгиптом і Руандою. Поки жодна з них не дала добро на ініціативу.
Данський міністр з питань інтеграції та імміграції Маттіас Тесфайе в квітні літав в Руанду. Сторони підписали угоду про співпрацю в питаннях міграції та надання притулку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 20 мігрантів потонули біля Тунісу
На думку ряду експертів ЄС, даний крок Данії — ще один приклад відходу Копенгагена від зусиль Брюсселя вибудувати одноманітну, цілісну систему надання притулку в країнах європейської спільноти. Рішення критикують і в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.
Копенгаген посилив міграційне законодавство
У травні 2016 датський парламент посилив міграційне законодавство. Відповідно до реформи, у біженців, які прибули в країну, повинні забирати готівку і коштовності, вартість яких перевищує 10 тисяч крон (1340 євро). На ці кошти фінансують перебування мігрантів в Данії.
Після виборів до парламенту в червні 2019 року в країні при владі — кабінет соціал-демократів.