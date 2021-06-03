Парламент Данії схвалив суперечливий закон про прийом біженців

Що відомо

Закон передбачає, що іноземці після подачі заяви про притулок повинні бути перенаправлені в центр прийому біженців, що знаходиться за межами ЄС. Винятки можливі лише в невеликому числі випадків, наприклад при наявності важких захворювань.

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Перебування в подібному закладі передбачено на період розгляду заявки. Переговори про розміщення таких центрів Данія зараз веде з третіми країнами. Якщо ті погодяться, можна буде говорити про конкретне застосування закону на практиці. Фінансувати центри буде Копенгаген, координувати їх роботу доведеться державам, де вони будуть перебувати. Якщо в притулок буде відмовлено, мігранта або біженця зобов’яжуть негайно покинути третю країну.

Деталі

За даними агентства AFP, на даному етапі переговори ведуться з кількома країнами (від п’яти до десяти), в тому числі з Ефіопією, Єгиптом і Руандою. Поки жодна з них не дала добро на ініціативу.

Данський міністр з питань інтеграції та імміграції Маттіас Тесфайе в квітні літав в Руанду. Сторони підписали угоду про співпрацю в питаннях міграції та надання притулку.

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На думку ряду експертів ЄС, даний крок Данії — ще один приклад відходу Копенгагена від зусиль Брюсселя вибудувати одноманітну, цілісну систему надання притулку в країнах європейської спільноти. Рішення критикують і в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Копенгаген посилив міграційне законодавство

У травні 2016 датський парламент посилив міграційне законодавство. Відповідно до реформи, у біженців, які прибули в країну, повинні забирати готівку і коштовності, вартість яких перевищує 10 тисяч крон (1340 євро). На ці кошти фінансують перебування мігрантів в Данії.

Після виборів до парламенту в червні 2019 року в країні при владі — кабінет соціал-демократів.