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The Guardian

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Нова іміграційна політика Канади викликала "бум" серед жителів Гонконгу

Київ • УНН

 • 22673 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Нова іміграційна політика прем'єр-міністра Джастіна Трюдо для жителів Гонконгу, в результаті якої Канада отримала майже 6000 заявок на отримання громадянства за три місяці з моменту її запуску, викликала справжній сплеск. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Нова іміграційна політика Канади викликала "бум" серед жителів Гонконгу

Деталі

У листопаді канадський уряд заявив, що це полегшить гонконгській молоді навчання і роботу в Канаді у відповідь на новий закон про безпеку, введений Китаєм в колишній британській колонії.

Згідно з новими візовими правилами, будь-який житель Гонконгу, який закінчив канадський університет за останні п'ять років, може подати заяву на роботу на термін до трьох років. Особи з еквівалентними іноземними повноваженнями також мають право.

Ця ініціатива, перша з трьох, орієнтована на молодих жителів Гонконгу, була запущена 8 лютого і отримала 5 727 заявок станом на 18 травня, повідомив прессекретар Канади з питань імміграції, біженців та громадянства Олександр Коен.

За перші три тижні після запуску на програму надійшло 503 заявки.

"Узи, які зв'язують Канаду і Гонконг, дуже глибокі. Оскільки молоді гонконгці дивляться за кордон, ми хочемо, щоб вони вибрали Канаду", - додав Коен.

Контекст

Канада стала другою домівкою для багатьох жителів Гонконгу після того, як їх сім'ї переїхали в райони Ванкувера і Торонто напередодні передачі Британією своєї колишньої колонії Китаю в 1997 році.

Після отримання канадського громадянства багато хто повернувся в Гонконг, де зараз проживає близько 300 000 канадців - одна з найбільших канадських громад за кордоном.

Коли в минулому році після масових протестів Китай ввів в Гонконзі масштабний закон про національну безпеку, жителі міста перевели десятки мільярдів доларів по всьому світу в Канаду, де тисячі сподіваються побудувати нове майбутнє.

Що було раніше

12 листопада 2020 року Міністр іміграції Канади Марко Мендічіно, грунтуючись на імміграційному плані Канади на 2021-2023 роки, оголосив про запуск нових програм для жителів Гонконгу. Ці заходи також підтверджують прихильність Канади в підтримці зв'язків між Канадою та Гонконгом у відповідь на введений урядом Китаю закон про національну безпеку в Гонконгу від 30 червня 2020 року. Цей закон криміналізує підривну діяльність, тероризм і змову з іноземними силами, що дає широкі визначення цих злочинів, які підривають права і свободи людини.

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