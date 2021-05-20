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Новая иммиграционная политика Канады вызвала "бум" среди жителей Гонконга

Киев • УНН

 • 22673 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Новая иммиграционная политика премьер-министра Джастина Трюдо для жителей Гонконга, в результате которой Канада получила почти 6000 заявок на получение гражданства за три месяца с момента ее запуска, вызвала настоящий всплеск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Новая иммиграционная политика Канады вызвала "бум" среди жителей Гонконга

Детали

В ноябре канадское правительство заявило, что это облегчит гонконгской молодежи учебу и работу в Канаде в ответ на новый закон о безопасности, введенный Китаем в бывшей британской колонии.

Согласно новым визовыми правилами, любой житель Гонконга, который закончил канадский университет за последние пять лет, может подать заявление на работу на срок до трех лет. Лица с эквивалентными иностранными полномочиями также имеют право.

Эта инициатива, первая из трех, ориентированная на молодых жителей Гонконга, была запущен 8 февраля и получила 5 727 заявок по состоянию на 18 мая, сообщил пресс-секретарь Канады по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Александр Коэн.

За первые три недели после запуска на программу поступило 503 заявки.

"Узы, связывающие Канаду и Гонконг, очень глубокие. Поскольку молодые гонконгцы смотрят за границу, мы хотим, чтобы они выбрали Канаду", - добавил Коэн.

Контекст

Канада стала вторым домом для многих жителей Гонконга после того, как их семьи переехали в районы Ванкувера и Торонто накануне передачи Британией своей бывшей колонии Китая в 1997 году.

После получения канадского гражданства многие вернулись в Гонконг, где проживает около 300 000 канадцев - одна из крупнейших канадских общин за рубежом.

Когда в прошлом году после массовых протестов Китай ввел в Гонконге масштабный закон о национальной безопасности, жители города перевели десятки миллиардов долларов по всему миру в Канаду, где тысячи надеются построить новое будущее.

Что было раньше

12 ноября 2020 года Министр иммиграции Канады Марк Мендичино, основываясь на иммиграционном плане Канады на 2021-2023 годы, объявил о запуске новых программ для жителей Гонконга. Эти меры также подтверждают приверженность Канады в поддержке связей между Канадой и Гонконгом в ответ на введенный правительством Китая закон о национальной безопасности в Гонконге от 30 июня 2020 года. Этот закон криминализирует подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами, дает широкие определения этих преступлений, подрывающих права и свободы человека.

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