Більше 20 мігрантів потонули біля Тунісу

Цитата

"Військово-морський флот (Тунісу) врятував 70 мігрантів, оскільки 23 особи втопилися в човні, на якому перебувало понад 90 мігрантів, що вирушили з Лівії до Європи", - заявив агентству Reuters офіційний представник Червоного Півмісяця Монгі Слім. Військово-морський флот також врятував 39 інших мігрантів, які знаходились на іншому човні, який затонув біля узбережжя Сфакса.

Додатково

Агентство ООН у справах біженців УВКБ ООН заявляє, що цього року менше 23 500 людей перебралися через море до Європи, причому більшість прибулих прибули в Італію та Іспанію з Тунісу та Алжиру.

Країни, що входять в Євросоюз, за час пандемії протизаконним способом перешкодили проникненню в Європу щонайменше 40 тис. біженців, що призвело до загибелі більше 2 тис. осіб.