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“Военно-морской флот (Тунис) спас 70 мигрантов, поскольку 23 человека утонули в лодке, на котором находилось более 90 мигрантов, отправившихся из Ливии в Европу”, — заявил агентству Reuters официальный представитель Красного Полумесяца Монго Слим. Военно-морской флот также спас 39 других мигрантов, которые находились на другой лодке, который затонул у побережья Сфакса.

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Агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН заявляет, что в этом году меньше 23 500 человек перебрались через море в Европу, причем большинство прибывших прибыли в Италию и Испанию из Туниса и Алжира.

Страны, входящие в Евросоюз, за время пандемии противозаконным способом помешали проникновению в Европу не менее 40 тыс. Беженцев, что привело к гибели более 2 тыс. человек.