Парламент Болгарии одобрил покупку американских истребителей F-16

Детали

Балканская страна, которая является членом НАТО с 2004 года, уже несколько лет ищет замену своему стареющему парку самолетов МиГ-29 советского производства.

Но с тех пор, как в феврале войска Москвы вторглись в Украину, она не смогла купить запчасти или двигатели для обслуживания этих самолетов в россии. Вместо этого велись переговоры о покупке двух двигателей МиГ-29 в Польше и отправке еще шести на ремонт.

Страна заплатила 1,67 миллиарда долларов за первые восемь самолетов F-16 от Lockheed Martin, надеясь получить их в 2023 году.

Но их доставка была отложена, и исполняющий обязанности министра обороны Димитр Стоянов заявил, что теперь они могут не прибыть до 2025 года.

Парламент в пятницу одобрил новое соглашение 162 голосами против 49 при 11 воздержавшихся.

В соответствии с ним страна должна до 2031 года заплатить дополнительно 1,32 миллиарда долларов за четыре одноместных и четыре двухместных истребителя F-16 Block 70 плюс вооружение, которые должны быть поставлены до 2027 года.

Дополнение

Чтобы охранять свое воздушное пространство, Болгария ищет способы арендовать или купить истребители у Швеции или Франции.

Сейчас самолеты и экипажи из Испании, Нидерландов и Соединенных Штатов поочередно помогают в охране воздушного пространства.

Ожидается, что шесть истребителей Eurofighter и 130 членов экипажа прибудут с новой миссией в Болгарию в середине ноября.

В четверг парламент поручил временному правительству страны изучить возможность отправки любой оборонной техники, которая может быть предоставлена Украине, что является поворотным моментом для страны, где большинство населения остается пророссийски настроенным.