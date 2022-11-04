Парламент Болгарії схвалив покупку американських винищувачів F-16

Деталі

Балканська країна, яка є членом НАТО з 2004 року, вже кілька років шукає заміну своєму старіючому парку літаків МіГ-29 радянського виробництва.

Але з того часу, як у лютому війська Москви вторглися в Україну, вона не змогла купити запчастини або двигуни для обслуговування цих літаків у росії. Натомість велися переговори про купівлю двох двигунів МіГ-29 у Польщі та відправлення ще шести на ремонт.

Країна заплатила 1,67 мільярда доларів за перші вісім літаків F-16 від Lockheed Martin, сподіваючись отримати їх у 2023 році.

Але їхню доставку було відкладено, і виконувач обов'язків міністра оборони Дімітр Стоянов заявив, що тепер вони можуть не прибути до 2025 року.

Парламент у п'ятницю схвалив нову угоду 162 голосами проти 49 при 11 утриманих.

Відповідно до нех країна повинна до 2031 року заплатити додатково 1,32 мільярда доларів за чотири одномісні та чотири двомісні винищувачі F-16 Block 70 плюс озброєння, які мають бути поставлені до 2027 року.

Доповнення

Щоб охороняти свій повітряний простір, Болгарія шукає способи орендувати або купити винищувачі у Швеції чи Франції.

Наразі літаки та екіпажі з Іспанії, Нідерландів та Сполучених Штатів по черзі допомагають в охороні повітряного простору.

Очікується, що шість винищувачів Eurofighter та 130 членів екіпажу прибудуть із новою місією до Болгарії в середині листопада.

У четвер парламент доручив тимчасовому уряду країни вивчити можливість відправлення будь-якої оборонної техніки, яка може бути надана Україні, що є поворотним моментом для країни, де більшість населення залишається проросійсько налаштованим.