Парламент Болгарії схвалив покупку американських винищувачів F-16

ukru
Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
Ексклюзив
10:07 • 8367 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 24805 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 35413 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 59101 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 174191 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 142151 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 170374 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194115 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224876 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 226295 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 130275 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 120476 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 135917 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 52922 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 60009 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 174194 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 463602 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 415698 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 624107 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 747124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 27655 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 52922 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 104237 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 139131 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 222405 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Парламент Болгарії схвалив покупку американських винищувачів F-16

Парламент Болгарії схвалив покупку американських винищувачів F-16

Київ • УНН

 • 227595 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У п'ятницю парламент Болгарії схвалив угоду щодо купівлі восьми винищувачів F-16 у США на додаток до ще восьми, які були замовлені у 2019 році, але ще не отримані, передає УНН.

Деталі

Балканська країна, яка є членом НАТО з 2004 року, вже кілька років шукає заміну своєму старіючому парку літаків МіГ-29 радянського виробництва.

Але з того часу, як у лютому війська Москви вторглися в Україну, вона не змогла купити запчастини або двигуни для обслуговування цих літаків у росії. Натомість велися переговори про купівлю двох двигунів МіГ-29 у Польщі та відправлення ще шести на ремонт.

Країна заплатила 1,67 мільярда доларів за перші вісім літаків F-16 від Lockheed Martin, сподіваючись отримати їх у 2023 році.

Але їхню доставку було відкладено, і виконувач обов'язків міністра оборони Дімітр Стоянов заявив, що тепер вони можуть не прибути до 2025 року.

Парламент у п'ятницю схвалив нову угоду 162 голосами проти 49 при 11 утриманих.

Відповідно до нех країна повинна до 2031 року заплатити додатково 1,32 мільярда доларів за чотири одномісні та чотири двомісні винищувачі F-16 Block 70 плюс озброєння, які мають бути поставлені до 2027 року.

Доповнення

Щоб охороняти свій повітряний простір, Болгарія шукає способи орендувати або купити винищувачі у Швеції чи Франції.

Наразі літаки та екіпажі з Іспанії, Нідерландів та Сполучених Штатів по черзі допомагають в охороні повітряного простору.

Очікується, що шість винищувачів Eurofighter та 130 членів екіпажу прибудуть із новою місією до Болгарії в середині листопада.

У четвер парламент доручив тимчасовому уряду країни вивчити можливість відправлення будь-якої оборонної техніки, яка може бути надана Україні, що є поворотним моментом для країни, де більшість населення залишається проросійсько налаштованим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,365.60
Золото
$3,160.01
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,885.34